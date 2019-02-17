İki Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı
1 saat önce
AYDIN'ın Çine ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi hafifi yaralandı.
AYDIN'ın Çine
ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi hafifi yaralandı.
Kaza, Aydın- Muğla
karayolu Çine- Karpuzlu
kavşağında meydana geldi. Karpuzlu'dan gelerek Aydın-Muğla karayoluna çıkmak isteyen İzzet Özçınar yönetimindeki 09 EH 948 plakalı otomobil ile Çine yönüne giden Gülay
Uzunova yönetimindeki 09 PB 807 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada kullanılmaz hale gelen otomobillerdeki İzzet Özçınar, Nedret Özçınar, Gülay Uzunova, Mehmet Uzunova, Ayşe Uzunova, Neriman Uzunova, Ege
Uzunova ve Burak Kaan
Uzunova yaralandı. Yaralılar, çağırılan sağlık ekipleri tarafından Çine Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
- Aydın
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 08:34 Kaynak: DHA
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