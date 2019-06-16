İki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
49 dakika önce
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:07 Kaynak: AA
'ın Çaycuma
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Filyos
beldesi Çömlekçi
köyü mevkisinde Mustafa Buruslu'nun kullandığı 67 AR 991 plakalı otomobil, Hayri Kaya
idaresindeki 67 AJ 617 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, Buruslu ve yanındaki Yüksel Ballı ile diğer otomobilin sürücüsü ve aracındaki Leyla, Merve, Tuğçem Kaya ile Süheyla ve Ayla Köse yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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