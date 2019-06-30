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İki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

1 saat önce

İki otomobil çarpıştı: 8 yaralı -Araçlardan biri çarpışmanın etkisiyle takla attıÇORUM - Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
-Araçlardan biri çarpışmanın etkisiyle takla attı
ÇORUM - Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
Kaza, Bahçelievler mahallesinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil Dumlupınar Caddesi ve Mehmet Akif Ersoy Caddesinin birleştiği kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden birisi orta refüje çıkarak takla attı. Kaza da, Ramazan Ö., Sebahat Ö., 30 Elif D., Yıldız D., A. Evra D., F. Nur D., Cenan Ş. ve Kamuran Ş. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
İki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 08:09 Kaynak: İHA
Çorum, 3. Sayfa
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