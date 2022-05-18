İki otomobil çarpıştı, anne ve çocuğu yaralandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada, anne ve çocuğu yaralandı.

Kaza, Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan bir aracın 'U' dönüşü yapmasının ardından arkasından gelen araçlar bir anda frene bastı. Sürücüsünün frene basmasına rağmen duramayan A.Ş. idaresindeki 34 FY 5380 plakalı otomobil, hemen önünde fren yapan F.P. yönetimindeki 16 ACZ 629 plakalı BMW marka otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle A.Ş. isimli sürücünün araçta yolcu olarak bulunan eşi A.K.Ş. ve çocuğu yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı anne ve çocuğuna ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansa alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından yol üzerinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ