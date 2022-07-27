İki otomobil çarpıştı: Biri bebek 5 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

İki otomobil çarpıştı: Biri bebek 5 yaralı

27.07.2022 00:23

İki otomobil çarpıştı: Biri bebek 5 yaralı Sivas'ta otomobillerin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri bebek olmak üzere 5 kişi yaralandı Sivas'ta otomobillerin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri bebek olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobillerin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri bebek olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Taşlıdere mevkiinde meydana geldi. A.T.Ç. yönetimindeki 58 TZ 732 plakalı Toyata marka otomobil ile U.A. idaresindeki 58 ABV 160 plakalı Opel marka otomobil sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan biri bebek 5 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin adından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

YORUMLAR
500
Meydana gelen kazada oda başkanı yaralandı Meydana gelen kazada oda başkanı yaralandı Beyza Işık'ın hedefi olimpiyatlarda ülkesini temsil etmek Beyza Işık'ın hedefi olimpiyatlarda ülkesini temsil etmek
Kaynak: İHA

Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki otomobil çarpıştı: Biri bebek 5 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:31 DBP'li vekil Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karar TBMM Karma Komisyonu'nda onaylandı!
23:25 Tecrübeli forvet Luis Suarez'in yeni takımı belli oldu! Futbola başladığı Club Nacional'da top koşturacak
22:30 Beyaz Saray'dan tahıl kriziyle ilgili koordinasyon merkezi kurulmasına övgü: BM ve Türkiye hükümetinin bu konudaki liderliğini övüyoruz
22:23 Yerli otomobil heyecanında geri sayım başladı! TOGG, 2023 mart ayında yollara çıkacak
22:21 Güldür Güldür'de taklidi yapılan Ekrem İmamoğlu skeç hakkında konuştu: Mutlu oldum
22:16 Beşiktaş, hazırlık maçında İspanya 2.Lig ekibi Deportivo Alaves'e 2-1 mağlup oldu
21:57 Bakan Dönmez'den dikkat çeken doğal gaz açıklaması: 2 bin liralık faturanın 1.500 lirasını devlet karşılıyor
21:56 Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, kadın muhabire yaptığı hareketle sosyal medyanın gündemine oturdu!
21:42 İmamoğlu, tatil eleştirilerine Erdoğan üzerinden yanıt verdi: 3 yılda 20 gün tatil yaptım, Cumhurbaşkanı benim 4 katım tatil yapmış
21:15 Beşiktaş'tan ayrılan Domagoj Vida, Yunan ekibi AEK'ya transfer oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 00:23:21. #1.12#
SON DAKİKA: İki otomobil çarpıştı: Biri bebek 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement