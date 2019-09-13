İki otomobil çarpıştı, hurdaya dönen otomobil sürücüsünü itfaiye kurtardı

DENİZLİ - Denizli'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, hurdaya dönene otomobilin sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Denizli- Antalya karayolu Cankurtaran Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Şevket Yar idaresindeki 20 R 0727 plakalı otomobil Sedat Kuzu yönetimindeki 06 BİV 774 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada Yar hurdaya dönen otomobilde sıkışarak yaralandı. Yar, olay yerine gelen Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından çıkarıldı. İtfaiye erlerinin uzun süren uğraşları sonrası çıkarılan yaralı ambulans ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.