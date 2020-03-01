İki otomobil çarpıştı, kaza anı kameraya yansıdı - Son Dakika

Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi hafif yaralandı, kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Kaza, Elazığ- Bingöl karayolu Kovancılar ilçesi Elazığ Caddesi'nde kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Zeki S. idaresindeki 23 HL 057 plakalı otomobil ile Huzeyfe U. yönetimindeki 23 LR 475 plakalı araç çarpıştı. Kazada her iki otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ü ambulanslarla ilçe devlet hastanesine, 2'si ise Elazığ'daki hastanelere sevk edildi. Kazada yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kaza yerinde inceleme yaptı.



Öte yandan, kaza anı da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde arkadan gelen aracın, diğer otomobile çarparak savrulması yer aldı. - ELAZIĞ