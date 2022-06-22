İki otomobil çarpıştı, savrulan araçlar trafik ışıklarını bozdu - Son Dakika
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İki otomobil çarpıştı, savrulan araçlar trafik ışıklarını bozdu

22.06.2022 12:18
İki otomobil çarpıştı, savrulan araçlar trafik ışıklarını bozdu

Kocaeli'de iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada, savrulan araçlar elektrik panolarına ve trafik ışıklarının direğine çarptı.

Kocaeli'de iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada, savrulan araçlar elektrik panolarına ve trafik ışıklarının direğine çarptı. 2 kişinin yaralandığı kazada trafik ışıkları da bozuldu.

Kaza, İzmit ilçesi Ömer Türkçakal Bulvarı Sanayi Işıklar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, G.D. idaresindeki 41 FB 866 plakalı Seat marka otomobil şeridinde seyir esnasındayken, Z.Y idaresindeki 41 AGD 129 plakalı Toyota marka otomobil şerit değiştirmek istedi. Bu sırada iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, yol kenarındaki elektrik panolarına ve trafik ışıklarının direğine çarptı. Kazayı görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Z.Y. ile araçta bulunan Z.E., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kazadan dolayı, trafik ışıklarının bozulduğu ve yanmadığı görüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, Seat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki otomobil çarpıştı, savrulan araçlar trafik ışıklarını bozdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İki otomobil çarpıştı, savrulan araçlar trafik ışıklarını bozdu - Son Dakika
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