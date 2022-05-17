İki otomobil çarpıştı, sürücüler burnu bile kanamadan kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi

İki otomobil çarpıştı, sürücüler burnu bile kanamadan kurtuldu

17.05.2022 23:19

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde iki otomobilin otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada, sürücüler yaralanmadan kurtuldu.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde iki otomobilin otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada, sürücüler yaralanmadan kurtuldu.

Kaza, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Boyram köprüsünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen 37 AZZ 324 plakalı Opel marka otomobil ile 37 EK 150 Tofaş marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobillerden birisi kontrolden çıkarak refüje çıkarak durabildi. Kazada her iki otomobilde de maddi hasar oluşurken, sürücüler yaralanmadan kurtuldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Muhammed Kömeçoğlu/İHA)

İki otomobil çarpıştı, sürücüler burnu bile kanamadan kurtuldu
İki otomobil çarpıştı, sürücüler burnu bile kanamadan kurtuldu
İki otomobil çarpıştı, sürücüler burnu bile kanamadan kurtuldu
İki otomobil çarpıştı, sürücüler burnu bile kanamadan kurtuldu
İki otomobil çarpıştı, sürücüler burnu bile kanamadan kurtuldu
İki otomobil çarpıştı, sürücüler burnu bile kanamadan kurtuldu
İki otomobil çarpıştı, sürücüler burnu bile kanamadan kurtuldu
İki otomobil çarpıştı, sürücüler burnu bile kanamadan kurtuldu

YORUMLAR
500
Otomobil tıra arkadan çarptı, sürücü yara almadan kurtuldu Otomobil tıra arkadan çarptı, sürücü yara almadan kurtuldu Antalya'da iki otomobil çarpıştı, öğretim üyesi ve öğrenci şoka girdi Antalya'da iki otomobil çarpıştı, öğretim üyesi ve öğrenci şoka girdi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki otomobil çarpıştı, sürücüler burnu bile kanamadan kurtuldu - Son Dakika


Son Dakika
00:08 Sedat Peker'in "El Nusra" iddiasına, SADAT Başkanı Tanrıverdi'den cevap geldi: Silah gönderildi diyorsa bu onun problemi
23:57 Düğün hazırlığı yapan genç kızın 80 bin lira değerindeki altınlarını çaldılar!
23:40 Emekli polis, sokak ortasında dehşeti yaşattı! Önce tartıştığını kadını vurdu, sonra aynı silahla canına kıydı
23:37 SOLOTÜRK'ün gösterisi nefes kesti! Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında gökyüzünde süzüldüler
22:58 İBB'de Murat Ongun'un başkanlık yaptığı "Sözcülük" biriminin kapatıldığı iddia edildi! Belediyeden jet hızında cevap geldi
22:25 Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerinden 19 Mayıs günü ücret alınmayacak
22:16 Bursaspor 2. Lig'e düşünce bazı futbolcular idmana çıkmadı!
21:28 Eren Abluka-10 Ağrı Dağı operasyonu başladı! 1 terörist jandarma tarafından etkisiz hale getirildi
21:05 Meme kanseriyle mücadele eden NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, 39 yaşında yaşamını yitirdi
21:01 Ülkemizde 17 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 608 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 00:35:29. #1.12#
SON DAKİKA: İki otomobil çarpıştı, sürücüler burnu bile kanamadan kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement