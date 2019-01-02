Son Dakika Haberleri: İki Otomobil Çarpıştı Yol Kenarındaki 2 Kişi Yaralandı

İki Otomobil Çarpıştı Yol Kenarındaki 2 Kişi Yaralandı

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, çarpışan iki otomobilden biri savrularak yol kenarındaki hurdacı ile bisikletliye çarptı.

İki Otomobil Çarpıştı Yol Kenarındaki 2 Kişi Yaralandı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, çarpışan iki otomobilden biri savrularak yol kenarındaki hurdacı ile bisikletliye çarptı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde  Kemalpaşa Mahallesi Ören Sokak'ta meydana geldi. Mikail C. (25) yönetimindeki 16 E 3963 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ömer B. (43) yönetimindeki 16 KCG 40 plakalı otomobil ile çarpıştı. 16 E 3963 plakalı otomobil, yol kenarında sohbet eden bisiklet sürücüsü Behçet G. (44) ile hurdacı Cuma A.'ya (53) çarptı. Hafif yaralanan Behçet G. ve Cuma A., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:26 Kaynak: DHA

İnegöl, Bursa, Güncel
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