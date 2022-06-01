İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 4 YARALI - Son Dakika
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İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 4 YARALI

01.06.2022 16:33

BURSA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil karşı şeride geçip, seyir halindeki başka bir otomobile çarptı.

BURSA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil karşı şeride geçip, seyir halindeki başka bir otomobile çarptı. Kazada, sürücüler Halit Temur (27) ve Ali Özsayar (25) ile yolcu olarak bulunan İsa Çınar (27) ve Süleyman Akman (35) yaralandı. Araç içinde sıkışan Süleyman Akman'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza saat 14.30 sıralarında İnegöl ilçesi, İnegöl- Yenişehir yolu üzerinde bulunan Boğazköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir istikametine seyir halinde olan Halit Temur yönetimindeki 34 KR 5546 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçip, Ali Özsayar yönetimindeki 16 UP 356 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, Temur'un otomobili Boğazköy Barajı'na düşmekten son anda kurtuldu.

Kazada, sürücüler ile Özsayar'ın otomobilinde bulunan yolcular İsa Çınar ve Süleyman Akman yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçta sıkışarak ağır yaralanan Süleyman Akman, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Süleyman Akman'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 4 YARALI
İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 4 YARALI
İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 4 YARALI
İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 4 YARALI
İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 4 YARALI
İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 4 YARALI
İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 4 YARALI
İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 4 YARALI
İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 4 YARALI

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 4 YARALI - Son Dakika
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