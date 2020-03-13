İki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 1'i ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 1'i ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 1'i ağır 4 kişi yaralandı

6 saat önce

Kuşadası'na bağlı Davutlar Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 1'i ağır 4 kişi yaralandı, System.String[]

Kuşadası'na bağlı Davutlar Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Davutlar Cengiz Topel Caddesi'nde seyir halinde olan Kemal K. idaresindeki 09 K 9175 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen ve direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hatalı şeride geçen İbrahim S. kontrolündeki 09 SL 656 plakalı otomobil çarpıştı. 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı kazada, koltukların arasına sıkışan Tuğran Alp M. itfaiye ekipleri tarafından araçtan güçlükle çıkarıldı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri İbrahim S., Tuğran Alp M., Kemal K. ve Çağlar Ç.'yi Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Kuşadası, Davutlar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sevgilisini boğarak öldüren adam, Aydos Ormanı'nda intihar etti
Hırsızlık yapan kadın, gazetecilere tepki gösterdi: Adam öldürsem çekmezsiniz Zonguldak'ta çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bakkal adliyeye sevk edildi Komşusunun kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 31 yıl hapis cezası verildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 04:08:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 1'i ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]