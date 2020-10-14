İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i çocuk 5 yaralı - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Kazada oğlunun yaralandığını duyunca fenalaşan anneyi vatandaşlar sakinleştirdi.

Kaza, saat 18.00'de İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Yakut Sokak üzerinde seyir halinde olan Fehmi Çelik (36) yönetimindeki 16 AJR 889 plakalı otomobil, ara sokaktan çıkan Furkan Can Akkaya (21) idaresindeki 16 KNU 74 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Akkaya yönetimindeki otomobil kaldırıma çarparak dururken, diğer otomobil ise kaldırıma çıkarak yol tabelalarına çarptı. Kazada Furkan Can Akkaya, Kenan Özcan (44) ve Mahfile Özcan (82) ile diğer otomobilde bulunan sürücü Fehmi Çelik ile araçtaki oğlu Umut Ege Çelik (4) yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıları, ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

OĞLUNUN YARALANDIĞINI ÖĞRENEN ANNE FENALAŞTI4 yaşındaki oğlu Umut Ege'nin kazada yaralandığını duyan anne Emine Ç. olay yerine geldi. Araçları gören anne Emine Ç., şok geçirerek, bayıldı. Baygınlık geçiren anneyi çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

Kaza sonrası hasar oluşan araçlar çekici yardımıyla otoparka çekildi. Soruşturma sürdürülüyor.