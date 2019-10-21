Son Dakika Haberleri: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Son Dakika Güncel İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

37 dakika önce

Bursa'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Bursa'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Orhaneli ilçesinde, yolun meyilli olması sebebiyle birbirini fark etmeyen Halil İbrahim Eren'in kullandığı 16 AAR 515 plakalı otomobil ile Engin B. idaresindeki 16 N 3447 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 16 ARR 515 plakalı otomobilin sürücüsü Eren olay yerinde hayatını kaybederken, diğer otomobilin sürücüsü Engin B. ile araçlarda bulunan 2 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatılırken, hayatını kaybeden Eren'in yakınları gözyaşlarına boğuldu.

(İHA)

İbrahim Eren, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 06:40 Kaynak: İHA
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