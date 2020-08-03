İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Gümüşhane- Trabzon karayolunun Zigana Dağı mevkiinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane'den Trabzon istikametine giden İlyas Sağlam (75) yönetimindeki 61 ABJ 105 plakalı otomobil Zigana Dağı Köstere köyü mevkiinde virajı alamayarak karşı yönden gelen Recep Ali Ç. (37) yönetimindeki 29 DD 401 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Sağlam olay yerinde hayatını kaybederken, aynı otomobilde bulunan Mustafa E. (71) ile Rize'den geldiği öğrenilen diğer aracın sürücüsü ile eşi Sevilay (32) ve oğlu Taha Ç. (10) yaralandı. Yaralılar olay yerinden geçen vatandaşlar ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralı Mustafa E.'nin durumunun ciddi, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Sağlam'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından bölgede bulunan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak Torul Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Gümüşhane-Trabzon karayolunda tek şeritten kontrollü sağlanan trafik akışı araçların çekici marifetiyle kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından normale döndü.

(İHA)