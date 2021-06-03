İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Antalya- Fethiye karayolu üzerinde Gölbent mevkiinde Ramazan Ali Menteş (43) yönetimindeki otomobil, Mehmet Sezgin (31) idaresindeki otomobille çarpıştı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, Jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Menteş'in olay yerine hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada, Sezgin ile yolcular Ahmet Sezgin (22), Furkan Alp Sezgin (1) ve Furkan Çal (19) yaralandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekibince otomobilden çıkarılan yaralılar, Fethiye'deki hastanelerde tedavi altına alındı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Acı haberi alıp olay yerine gelen kazazedelerin yakınları sinir krizi geçirirken, jandarma ekipleri ve vatandaşlar kazada yakınlarını kaybeden vatandaşları güçlükle sakinleştirdi. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, cenaze ve otomobilin kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.