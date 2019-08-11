İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:06 Kaynak: DHA
DÜZCE'nin Yığılca
ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Düzce
Yığılca yolunun Aksu
mevkiinde meydana geldi. Recep Akıncı
(21) yönetimindeki 41 KP 767 plakalı otomobil ile Müslüm Engin yönetimindeki 06 GD 6266 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Recep Akıncı otomobilde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybederken, ölen sürücü ile aynı isme sahip Recep Akıncı, Ferdi İnci, Fevzi İnci ile diğer otomobil sürücüsü Müslüm Engin ve araçta bulunan Engin Güzel
yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Düzce'deki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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