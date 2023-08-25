İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 uzman çavuş ölü, 7 yaralı - Son Dakika

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 uzman çavuş ölü, 7 yaralı

Son Güncelleme: 25.08.2023 19:30

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 uzman çavuş hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan sürücü kurtarılamadı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 uzman çavuş ölü, 7 yaralı

SAMSUN - Samsun'un Havza ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştı kazada 1 uzman çavuş hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Havza- Vezirköprü yolunda meydana gelen kazada, Ender Tütüncü idaresindeki 38 BA 251 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Uzman Çavuş Ayhan Eğilmez'in kullandığı 05 FR 545 plakalı otomobil çarpıştı. Yoldan çıkarak savrulan otomobillerden biri karayolunda seyir halinde olan Aslan Bilen'inkullandığı motosiklete çarptı.

Kazada araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye amirliğine bağlı ekipler tarafından çıkarıldı. Kazada, her 2 sürücünün yanı sıra otomobillerdeki Fatma Betül Tütüncü (41), Berk Tütüncü (8), Beren Tütüncü (13), Aslan Bilen (43), Kübra Eğilmez ve 4 aylık bebek Aplarslan Eğilmez yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırılırken ağır yaralanan sürücü Ayhan Eğilmez sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ayhan Eğilmez'in Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nda jandarma uzman çavuş olarak görev yaptığı, tatil izni için memleketi Havza'ya geldiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Samsun, Havza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 uzman çavuş ölü, 7 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 uzman çavuş ölü, 7 yaralı - Son Dakika
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