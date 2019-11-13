Son Dakika Haberleri: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

6 saat önce

Adıyaman'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Adıyaman'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, A.A., idaresindeki 02 FL 080 plakalı otomobil ile A.S., idaresindeki 02 BB 435 plakalı otomobille, Yeşilyurt Mahallesi eski salça fabrikası yakınlarında kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil içerisinde bulunan Ramazan Sakin yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Yeşilyurt Mahallesi, Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Devriye gezen polis aracına otomobil çarptı: 2'si polis 3 yaralı
Tesla, Berlin yakınlarında yeni fabrika kuracak Manisa'dan üç kıtada 20 ülkeye kombi ihracatı Sevgilisini taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi döner bıçağıyla ağır yaraladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 21:05:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]