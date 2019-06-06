Son Dakika Haberleri: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 13 yaralı
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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 13 yaralı

8 dakika önce

Kahramanmaraş'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 13 yaralı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Başdervişli Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet I. yönetimindeki 46 AC 512 plakalı otomobil ile Zülküf U. (43) yönetimindeki 07 LV 499 plakalı otomobil virajda kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki otomobil içerisinde bulunan ailelerden 13 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Zülküf U. (43), H.I. (5) Güllü I.(55) Tülay U. (41) R.U. (9) S.U.(12), S.I.(12), E.U.(15), A.I.(12) Mehmet I. (40), M.I. (15), Melisa U. (19), M.I. (7) kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 09:01 Kaynak: İHA
Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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