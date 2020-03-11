İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü - Son Dakika

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü

6 saat önce

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü -Kazada ölen Ali Genç ile Mücahit Öktem'in asker oldukları ve uzman onbaşı olarak görev yaptıkları öğrenildi.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü

-Kazada ölen Ali Genç ile Mücahit Öktem'in asker oldukları ve uzman onbaşı olarak görev yaptıkları öğrenildi.

KONYA - Konya'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.15 sıralarında merkez Meram ilçesi Konya Beyşehir Karayolu Akyokuş mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Genç idaresindeki 46 VM 298 plakalı otomobil ile Reyhan Uçar idaresindeki 42 AFJ 888 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin ilk müdahalesinde sürücü Ali Genç'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ali Genç'in yanında bulunan Mücahit Öktem ve diğer sürücü Reyhan Uçar ise yaralı olarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılar Mücahit Öktem ve Reyhan Uçar, hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada ölen Ali Genç ile Mücahit Öktem'in asker oldukları ve uzman onbaşı olarak görev yaptıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü

Ali Genç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 11:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi
Fransa'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 48'e yükseldi Konya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si uzman çavuş, 3 kişi hayatını kaybetti Juventus'ta Daniele Rugani koronavirüse yakalandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 06:19:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]