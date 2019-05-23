Son Dakika Haberleri: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

10 saat önce

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralıMALATYA - Malatya'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
MALATYA - Malatya'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Başharık Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre; Gönültaş Caddesi üzerinde Enes B. idaresindeki 44 PD 612 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Serkan K. yönetimindeki 44 PN 406 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza da, sürücülerden Serkan K. ile birlikte H.K. ve S.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı şahıslar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile bölgeden kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 07:47 Kaynak: İHA
Battalgazi, Malatya, 3. Sayfa
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