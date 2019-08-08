Son Dakika Haberleri: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

1 saat önce

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandıAKSARAY - Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaraladı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı
AKSARAY - Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaraladı.
Kaza, merkeze bağlı Sağlık köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sağlık köyü istikametine seyreden Dilaver S. idaresindeki 68 BF 448 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Eyüp A. yönetimindeki 68 EA 835 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobiller adeta hurdaya dönerken, otomobil sürücüleri ve 68 EA 835 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşe A. yaralandı. Yaralılar haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aksaray, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Alkol alıp babasını döven evlat, "Senin gibi babanın var ya" diye sitem etti!
Havalimanı otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 8 yaralı 1,5 tonluk 'S-400' isimli boğa, 17 bin 250 TL'ye satıldı İstanbul Havalimanı'ndan yolcu taşıyan otobüs elektrik diğerine çarptı: 1 ölü, 8 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 13:04:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]