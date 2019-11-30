Son Dakika Haberleri: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

6 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.


Kaza, Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Çapaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adala Mahallesi istikametinden, Çapaklı Mahallesi istikametine gitmekte olan C.U. (26) idaresindeki 45 HC 0878 plakalı otomobil, karşı yönden gelen V.Ş. (52) yönetimindeki 45 LC 836 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri ve 45 HC 0878 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan O.A.(46) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Salihli, Manisa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 05:14 Kaynak: İHA
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