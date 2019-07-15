İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
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Gaziantep'in Nizip İlçesi'nde iki otomobilin kafa kafaya çarpışmasıyla meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Gaziantep Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:45 Kaynak: İHA
'in Nizip
İlçesi'nde iki otomobilin kafa kafaya çarpışmasıyla meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Nizip İlçesi D-400 Karayolu
üzeri Sekili
mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. A.Ş. yönetimindeki 01 AAR 46 plakalı otomobil ile C.M. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 01 AAR 46 plakalı otomobilin içerisindeki E.Ş., S.Ş., H.Ş. ve B.Ş. yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla sevk edilen ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi
'ne götürülerek tedaviye alındı.
Kaza anı ise petrol istasyonundaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - GAZİANTEP
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