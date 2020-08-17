İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 kişi hafif yaralandı - Son Dakika

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 kişi hafif yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan kazada araçlarda bulunan 5 kişi hafif yaralandı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 kişi hafif yaralandı, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan kazada araçlarda bulunan 5 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Dilek Mahallesi Yukarı Gölpınar mevkinde yaşanan kazada A. Ö. idaresindeki 27 AAY 430 plakalı Opel marka otomobil ile karşı yönden gelen Y. D. yönetimindeki 58 KD 400 plakalı Wolsvagen marka otomobil kafa çarpıştı. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu kazada araçlarda bulunan 5 kişi hafif yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan araçlar olay yerinde yapılan incelemelerin ardından çekici ile bölgeden kaldırıldı. - MALATYA

Yeşilyurt, Malatya, Opel, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 11:24

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
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