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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

05.02.2022 12:59

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı Kırıkkale'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Kırıkkale- Çorum D-200 karayolu üzerindeki tır yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.idaresindeki 06 R 1239 plakalı Skoda marka otomobil, O.G.'ninkullandığı 06 AUJ 55 Volkswagen marka otomobil ile çarpışması sonucu kanalına devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücülerin yara almadan kurtulduğu kazada 2'si çocuk, 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerince, maddi hasarın oluştuğu iki otomobilde yanma riskine karşı tedbir aldı. Kaza alanında yapılan işlemlerin ardından iki otomobilde çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

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Kırıkkale, Otomobil, Çorum, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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