İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

04.06.2022 18:50

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Rüstempaşa Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.A. idaresindeki 34 S 7586 plakalı Honda marka otomobil ile karşı istikametten gelmekte olan T.K. idaresindeki 07 AHD 648 plakalı Fiat marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile 07 AHD 648 plakalı otomobilde bulunan Z.K. ve F.B. isimli toplam 5 kişi yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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