İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

22.07.2022 19:44
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Denizli'nin Çal ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Denizli'nin Çal ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Çal ilçesi İsmailler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Niyazi M. (45) idaresindeki 20 AFN 036 plakalı Chevrolet marka otomobil, Denizli istikametinde seyir halinde ilerlerken karşı istikametten gelmekte olan Ahmet Y. (43) idaresindeki 20 AEA 345 plakalı Fiat marka otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile 20 AEA 345 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan A.K., A.K. ve C.B. olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve iftaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Denizli'de balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk öldü Denizli'de balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk öldü Dağda uyuya kalan yaşlı çoban 24 saat sonra sağ olarak bulundu Dağda uyuya kalan yaşlı çoban 24 saat sonra sağ olarak bulundu
Kaynak: İHA

Chevrolet, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:55 Merve Boluğur'dan konser vereceği mekana giriş ücretinin 2 bin 500 TL olduğu iddialarına cevap geldi: Tamamen ücretsiz
18:49 ManU'nun teknik patronu Ten Hag'tan Ronaldo'ya sitem: Onun için endişelenmiyoruz, onu bekleyemeyiz
18:52 Metrobüste korkutan yangın! Yolcular korkuyla dışarı çıktı
18:18 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Deneyimli golcü için çalışmalara başladılar
17:58 Masayı Türkiye kurdu, tahıl sevkiyatı anlaşmasında imzalar atıldı! Dünya genelinde fiyatlar düşecek ve çoğu ülke kıtlıktan kurtulacak
17:57 Dolmabahçe'de imzalanan tarihi anlaşmaya damga vurdu! Erdoğan, kaş göz işaretiyle Bakan Akar'ı uyardı
17:19 Türkiye tahıl krizini çözdü! BM, Rusya ve Ukrayna heyeti İstanbul'da: Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarlı yaklaşımı sayesinde oldu
17:08 Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı pozunu "müstehcen" bulanlara karşı olay sözler: Sahte muhafazakarlarla bir iç çamaşır partisi yapmak isterim
17:07 Milli imkanlarla üretildi! Jandarmaya teslim edildi
17:00 Trabzon'a gideceğini açıklayan Fenerbahçe amigosu Rambo Okan'ın Trabzon'da öldürüldüğü iddiası sosyal medyayı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 19:44:28. #1.11#
SON DAKİKA: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement