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Çorum'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Çorum'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

01.01.2022 22:29

Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Oğlaközü köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Haydar K. yönetimindeki 19 AAC 894 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen Recep K. yönetimindeki 06 BL 6862 yönetimindeki araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralanırken, kazanın ihbarı ile bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen otomobillerde sıkışan yaralılar Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkların yerden çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

Çorum'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Çorum'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Çorum'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Çorum'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Çorum'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Çorum'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

YORUMLAR
500

Sungurlu, Otomobil, Çorum, Kaza, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorum'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
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