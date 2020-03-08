İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

7 saat önce

ANTALYA'nın Finike ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]

ANTALYA'nın Finike ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Finike'ye bağlı Yalnız Mahallesi Kapıçay mevkisinde meydana geldi. İsa Karaduman'ın (56) kullandığı 07 VJP 43 plakalı otomobille Ali Haydar Yanık'ın (24) kullandığı 07 EF 651 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler İsa Karaduman ve Ali Haydar Yanık ile araçlarla bulunan Hafize Karaduman (51), Ali Efe Kayalı (18), Petek Uysal (15) ve Nilsu Hazar (16) yaralandı.Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Finike ve Kumluca'daki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Ali haydar, Finike, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:02 Kaynak: DHA
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