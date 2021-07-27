İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Araçta bulunan çocuklar durumdan habersiz oyun oynamaya devam etti - Son Dakika

Manavgat ilçesi Hatipler Mahallesi Yenimahalle mevkiinde Yusuf Kaya'nın kullandığı otomobil ile seyir halindeki Metin Berkay Gürler'in kullandığı otomobil kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Kazada Kartal Marka otomobil hurdaya dönerken, yoldan kayarak şarampole inen diğer otomobilin sürücüsü Metin Berkay Gürler yaralandı. Gürler, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÇOCUKLAR OYUN OYNAMAYA DEVAM ETTİ

Kaza yapan araçlardan birinde bulunduğu bildirilen 2 çocuk, kazanın ardından sanki hiçbir şey olmamışçasına kendi aralarında oyun oynamaya devam ettiler. Trafik ekiplerinin çalışması, kaza yapanların telaşları onların umurlarında bile olmadı.