İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Korkunç kazada 2 sürücü can verdi - Son Dakika

Gelibolu'nun Bayırköy mevkiinde bugün saat 14.30 sıralarında meydana gelen kazada, Kaan Akyay (21) yönetimindeki 17 ZE 551 hafif ticari araç, Eceabat'tan Gelibolu istikametine giderken kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Bu esnada karşı istikametten gelen Alper Çalışkan idaresindeki 06 DN 3341 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

İKİ SÜRÜCÜ YAŞAMINIYİTİRDİ

Kazada araç sürücüleri Kaan Akyay ile Alper Çalışkan olay yerinde hayatını kaybederken, 17 ZE 551 hafif ticari araçta bulunan Ş.T. ile 06 DN 3341 plakalı otomobilde bulunan H.Ç yaralandı.

2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.