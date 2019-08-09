İki otomobil kafa kafaya çarpıştı; sürücüler sıkıştı



ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde kafa kafaya çarpışan otomobillerin sürücüleri yaralandı. Kazanın şiddeti ile hurdaya dönen otomobillerde sıkışan 2 sürücü itfaiyenin çalışması ile kurtarıldı. Kaza, öğle saatlerinde Siverek- Çermik Karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Ramazan Gökay yönetimindeki 02 HZ 441 plakalı otomobil karşı yönden gelen Mehmet Emin Teker yönetimindeki 07 N 8675 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile hurdaya dönen otomobillerde sıkışan sürücüler ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.



- Şanlıurfa