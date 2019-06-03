Son Dakika Haberleri: İki otomobil kafa kafaya çarpıştılar: 8 yaralı
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İki otomobil kafa kafaya çarpıştılar: 8 yaralı

1 saat önce

Kartal, Namık Kemal Caddesi'nde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştılar: 8 yaralı, System.String[]
Kartal, Namık Kemal Caddesi'nde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralan 8 kişi farklı hastanelere götürülürken, yaralıların hayati tehlikesi ciddiyetini koruyor. Kartal, Namık Kemal Caddesi'nde saat 00.45 sıralarında gerçekleşen trafik kazasında, 34 BML 648 plakalı araçla 34 TF 6833 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Süratlı oldukları iddia edilen araçların direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada araç içindekileri çevredeki vatandaşlar kurtarırken, sıkışan sürücüleri bölgeye gelen itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken daha sonra çevre hastanelere götürüldü. Yaralılardan, Hüseyin Akkaya, Uğurcan Elkoca, Burak Demirci, Sarullah Turnaoğlu, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülürken diğer dört yaralı, Meriç Çaltan, Bedirhan Balandı, Abdullah Yüksel ve Alper İptaş, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Durumlarının ciddi olduğu öğrenilen yaralıların tedavisine devam ediliyor.
GÖRGÜ TANIĞI: SÜRÜCÜLERİ İTFAİYE KURTARABİLDİ Polisin olay yerinde ve araçlarda yaptığı inceleme çalışmalarının ardından araçlar çekicilerle olay yerinden götürülürken yola dökülen benzin İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerce temizlendi. Kazanın sesine gelen görgü tanığı, "Biz sese geldik zaten koşup geldiğimizde iki araba kafa kafaya girmişti, öndeki araçta beş kişi vardı onları biz indirdik. Öndeki araçta da bir kişi vardı, yaralıydı, şoför koltuğundaydı onu da hemşireler indirdi kimse müdahale edemedi. Diğer sürücüyü de itfaiye ekipleri kurtardı sonra ambulans ekipleri tedavi ederek götürdüler. Durumları da şu an sürücülerden birisinin durumu ağır, diğerleri de ağır ama sürücü daha ağır. Birinin bacağı kırıldı, diğerinin omuriliğinde sorun varmış duyduğum kadarıyla" dedi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:40 Kaynak: İHA
İtfaiye, Kartal, Güncel
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