İki otomobil kavşakta çarpıştı - Son Dakika

İki otomobil kavşakta çarpıştı
18.03.2021 14:18
Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında maddi hasar oluştu.
Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında maddi hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Bilecik kent merkezi Tepebaşı kavşağından Küçük Sanayi Sitesi istikametine dönmek isteyen İbrahim O. idaresindeki 06 BT 1872 plakalı otomobil ile sanayi istikametine seyir halindeki Ali G. yönetimindeki 11 BB 489 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Bilecik- Osmaneli karayolundaki trafik, araçların kaza yerinden kaldırılmasıyla normale döndü. - BİLECİK
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