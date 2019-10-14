İki otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında, Yenişehir Mahallesi Şehit Öğretmen Yusuf Batur Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Burak Değirmen (24) yönetimindeki 20 ASK 04 plakalı otomobil ile İsa Gazihanoğlu (29) yönetimindeki otomobil, kavşakta çarpıştı. Sürücülerin yaralandığı kazada, refüjdeki bir ağaç ve bir elektrik direği yıkıldı. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler, ambulanslarla, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.