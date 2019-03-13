Son Dakika Haberleri: İki Otomobil Kavşakta Çarpıştı: 3 Yaralı

İki Otomobil Kavşakta Çarpıştı: 3 Yaralı

59 dakika önce

Karaman'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

İki Otomobil Kavşakta Çarpıştı: 3 Yaralı, System.String[]
Karaman'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. İtfaiye tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan şahıs ambulansa alınırken sağlık görevlilerine sık sık "Yara izi kalacak mı?" diyerek seslendi. Kaza, saat 20.45 sıralarında 100. Yıl Bulvarı Tren Garı Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kavşaktan dönmekte olan diş hekimi olarak görev yaptığı öğrenilen Semih D'nin (32) kullandığı 70 DT 295 plakalı otomobil ile Abdulkerim Ö. (31) idaresindeki 34 VF 2704 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle iki otomobil de savruldu. 70 DT 295 plakalı otomobilin sürücüsü Semih D., sürücü mahallinde sıkıştı. Kazayı görerek yardıma koşan çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiyeye bildirdi. Polis ekipleri de kaza yerinde güvenlik tedbiri aldı. İtfaiyenin 15 dakikalık çalışması sonucu Semih D. sıkıştığı yerden kurtarıldı. Semih D., sedye üzerinde ambulansa götürülürken, sık sık sağlık görevlilerine "Yara izi kalacak mı?" diye sordu. Yaralı diğer aracın sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Mehmet Zeki E. de (30), başka bir ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Mehmet Dağlı/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:41 Kaynak: İHA

İtfaiye, Karaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dehşete Düşüren Kaza! Olay Yeri Savaş Alanını Andırdı Kırmızı Işıkta Geçip Can Almıştı, Iraklı Sanık İlk Duruşmada Serbest Bırakıldı

İş Adamı Sandığı Sevgilisi Tarafından Hamileyken Terk Edilen Oyuncu Berrak Onay, İlk Kez Konuştu Otomotiv Devi Volkswagen, 30 Bin Çalışanın İşine Son Verecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 23:40:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İki Otomobil Kavşakta Çarpıştı: 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]