İki otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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İki otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

04.05.2022 18:04
İki otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde aynı yönde ilerleyen iki araç kavşak noktasında çarpıştı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde aynı yönde ilerleyen iki araç kavşak noktasında çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Keşan- İpsala yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan'dan İpsala yönünde seyir halindeki R.O. idaresindeki KOK-6328 plakalı araç, kavşak noktasında sola dönmek istedi. Manevra halindeki araca aynı yönde gelen S.K. yönetimindeki 22 PF 867 plakalı başka bir otomobil çarptı. Kaza sonrasında her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, iki sürücü ile birlikte G.K. ve 2 yaşındaki T.M.K. yaralandı. Olay yerinde gelen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı
İki otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı
İki otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı
İki otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

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Otomobil, Tragger, Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İki otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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