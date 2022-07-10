Edinilen bilgilere göre, M. Ö. sevk ve idaresindeki 44 NS 470 plaka Volkswagen marka otomobil ile A. T. yönetimindeki 44 BD 705 plakalı Opel marka araç kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada L.Ö., A.Ö., N.Ö., E.T., A.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İki otomobil kavşakta çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

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