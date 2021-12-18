İki araç kavşakta kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

İki araç kavşakta kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında ismi öğrenilemeyen 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza 15 Temmuz Mahallesinde bulunan Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binası önündeki kavşakta meydana geldi.

50 DA 900 plakalı BMV marka araç ile 50 AK 368 plakalı Tofaş marka araç kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören Emniyet Müdürlüğü Ek hizmet binasındaki görevli polis kaza yerine ambulans ve trafik ekipleri istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi ve özel hastaneye kaldırdı.

Kazanın oluş şeklide polis telsizlerine yansıdı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.