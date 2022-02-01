Üye Girişi
İki otomobil kazaya karıştı, otomobillerden eser kalmadı - Son Dakika

İki otomobil kazaya karıştı, otomobillerden eser kalmadı

01.02.2022 18:43
İki otomobil kazaya karıştı, otomobillerden eser kalmadı

Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar ekipler tarafından çıkarılırken, iki araç ise kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Körfez ilçesi İstanbul istikameti Sevindikli mevkii Kuzey Marmara Otoyolu'nda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 34 SG 2101 plakalı Skoda marka otomobilin sürücüsü S.Ş., önünde seyir halinde olan 48 SS 969 plakalı Citroen marka otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisi ile S.Ş., Citroen marka otomobilde bulunan sürücü Z.B. ve yanında bulunan bir diğer yolcu yaralandı. Durumu gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, sıkışan yaralıları otomobilden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. İki otomobil de kullanılamaz hale geldi. - KOCAELİ

İki otomobil kazaya karıştı, otomobillerden eser kalmadı
İki otomobil kazaya karıştı, otomobillerden eser kalmadı
İki otomobil kazaya karıştı, otomobillerden eser kalmadı
İki otomobil kazaya karıştı, otomobillerden eser kalmadı
İki otomobil kazaya karıştı, otomobillerden eser kalmadı
İki otomobil kazaya karıştı, otomobillerden eser kalmadı
İki otomobil kazaya karıştı, otomobillerden eser kalmadı
İki otomobil kazaya karıştı, otomobillerden eser kalmadı
İki otomobil kazaya karıştı, otomobillerden eser kalmadı
İki otomobil kazaya karıştı, otomobillerden eser kalmadı
İki otomobil kazaya karıştı, otomobillerden eser kalmadı

YORUMLAR
500

Otomobil, Tragger, Kocaeli, Marmara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki otomobil kazaya karıştı, otomobillerden eser kalmadı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:29 Magazin gündemine oturan iddia: Hadise ile Mehmet Dinçerler ayrıldı
18:28 Galatasaray gol makinesine kavuştu! Bafetimbi Gomis, İstanbul'a iniş yaptı
18:26 Üniversitede yemek yiyen 30 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
18:14 Ünlü oyuncu Wilma Elles, katıldığı programda İstanbul'da tacize uğradığı anları anlattı
18:01 Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı'na ateş etmişti! O saldırgan tutuklandı
17:58 17 yaşındaki 5 aylık hamile eşini katletmişti! Katil zanlısına 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
17:39 Barcelona'nın borcu akıllara durgunluk verdi! Miktarı öğrenen efsane futbolcunun uykuları kaçtı
17:28 2 gündür kayıptı! Ava çıkan adam, ormanda donarak hayatını kaybetmiş
17:15 Ronaldo, Mbappe'nin kazanacağı parayı öğrenince çıldırdı! Gündemi sallayan yorum
17:04 Son dakika: Benzine 39, motorine 32 kuruş zam geldi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 18:52:11. #1.12#
SON DAKİKA: İki otomobil kazaya karıştı, otomobillerden eser kalmadı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement