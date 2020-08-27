İki otomobil yandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da çıkan yangında iki otomobil ciddi hasar gördü.

Alınan bilgiye göre, Bamyasuyu Mahallesi'nde park halindeki 27 L 8638 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Söz konusu aracın yanındaki 42 EKJ 33 plakalı otomobil de yangından etkilendi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araçlarda hasar oluştu.

Bu arada, araçlarda çocukların çakmaklıkla oynarken yangına sebep olduğu iddia edildi.