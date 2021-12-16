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İki otomobil yoldan çıkarak şarampole uçtu... Otomobilde sıkışan Çinli kadın güçlükle kurtarıldı - Son Dakika

İki otomobil yoldan çıkarak şarampole uçtu... Otomobilde sıkışan Çinli kadın güçlükle kurtarıldı

16.12.2021 12:37

İki otomobil yoldan çıkarak şarampole uçtu.

İki otomobil yoldan çıkarak şarampole uçtu... Otomobilde sıkışan Çinli kadın güçlükle kurtarıldı

KARABÜK Karabük karayolu Hanköy mevkiinde meydana geldi. Yaşar Başkaya idaresindeki 78 EC 859 plakalı otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp çaya uçarak devrildi. Bir kısmı suyun içinde kalan otomobilin sürücüsü kendi imkanları ile araçtan çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sürücü Başkaya'nın tedavisi ayakta tamamlandı.

Öte yandan aynı mevkiide ikinci kaza meydana geldi. Çin uyruklu Hu Weni idaresindeki 34 BBP 740 plakalı otomobil kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak çaya uçtu. Ağaçlara çarparak devrilen otomobilde sıkışan Çin uyruklu sürücü yaralandı. Ekiplerin uğraşları sonucunda otomobilde sıkışan sürücü aracın camı kırılması sonucu çıkartılarak sedyeyle ambulansa taşındı. İlk müdahalenin ardından Çinli sürücü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Tedavi altına alınan yaralının durumu iyi olduğu öğrenilirken iki kaza ile ilgili Trafik polisleri inceleme başlatıldı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan sürücü Yaşar Başkaya, iddiaya göre önündeki aracın şerit değiştirmesinden dolayı yavaşladığı sırada aracın kayması sonucu kazanın meydana geldiğini söyledi.

Başkaya, meydana gelen ikinci kazayı görmediğini ve araçta yalnız olduğunu aktardı.

İki otomobil yoldan çıkarak şarampole uçtu... Otomobilde sıkışan Çinli kadın güçlükle kurtarıldı
İki otomobil yoldan çıkarak şarampole uçtu... Otomobilde sıkışan Çinli kadın güçlükle kurtarıldı
İki otomobil yoldan çıkarak şarampole uçtu... Otomobilde sıkışan Çinli kadın güçlükle kurtarıldı
İki otomobil yoldan çıkarak şarampole uçtu... Otomobilde sıkışan Çinli kadın güçlükle kurtarıldı
İki otomobil yoldan çıkarak şarampole uçtu... Otomobilde sıkışan Çinli kadın güçlükle kurtarıldı
İki otomobil yoldan çıkarak şarampole uçtu... Otomobilde sıkışan Çinli kadın güçlükle kurtarıldı
İki otomobil yoldan çıkarak şarampole uçtu... Otomobilde sıkışan Çinli kadın güçlükle kurtarıldı
İki otomobil yoldan çıkarak şarampole uçtu... Otomobilde sıkışan Çinli kadın güçlükle kurtarıldı
İki otomobil yoldan çıkarak şarampole uçtu... Otomobilde sıkışan Çinli kadın güçlükle kurtarıldı
İki otomobil yoldan çıkarak şarampole uçtu... Otomobilde sıkışan Çinli kadın güçlükle kurtarıldı
İki otomobil yoldan çıkarak şarampole uçtu... Otomobilde sıkışan Çinli kadın güçlükle kurtarıldı
İki otomobil yoldan çıkarak şarampole uçtu... Otomobilde sıkışan Çinli kadın güçlükle kurtarıldı
İki otomobil yoldan çıkarak şarampole uçtu... Otomobilde sıkışan Çinli kadın güçlükle kurtarıldı

Çin Halk Cumhuriyeti, Otomobil, Karabük, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki otomobil yoldan çıkarak şarampole uçtu... Otomobilde sıkışan Çinli kadın güçlükle kurtarıldı - Son Dakika


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