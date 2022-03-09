Erzurum'da iki otomobilde 103 kilo 550 gram eroin yakalandı - Son Dakika
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Erzurum'da iki otomobilde 103 kilo 550 gram eroin yakalandı

09.03.2022 11:52

Erzurum'da iki otomobilin bagaj kısmındaki valizlere gizlenmiş 103 kilo 550 gram eroin ele geçirildi.

Erzurum'da iki otomobilin bagaj kısmındaki valizlere gizlenmiş 103 kilo 550 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum- Erzincan kara yolu üzerindeki polis kontrol noktasında uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Polis ekipleri, teknik ve fiziki takibe aldıkları şahısların kullandığı biri kiralık iki otomobili durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada, narkotik dedektör köpeği "Eris"in otomobillerin bagaj kısmına tepki vermesi üzerine buradaki 5 valizin iç araması yapıldı.

İncelemede, valizlerin içerisinde 103 kilo 550 gram eroin ile narkotik maddeden elde edildiği değerlendirilen 20 bin lira ele geçirildi.

Otomobilde bulunan ve gözaltına alınan Murat T, Erdem T. ile Caner D, savcılık sorgusu sonrası sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Narkotik, Erzurum, Polis, Eroin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da iki otomobilde 103 kilo 550 gram eroin yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da iki otomobilde 103 kilo 550 gram eroin yakalandı - Son Dakika
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