Kaza, saat 22.30 sıralarında Alparslan Türkeş Bulvarı Vali Konağı önünde meydana geldi. Sezer K. idaresindeki motosiklet, Mustafa A. yönetimindeki 34 KG 717 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet, ardından Dursun O. yönetimindeki 71 ED 941 plakalı otomobile çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Sezer K. ağır yaralandı.Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün ayak parmaklarının koptuğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından 1 saat sonra ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Alparslan Türkeş Bulvarı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

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