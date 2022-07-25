İki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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İki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

25.07.2022 01:15
İki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

KIRIKKALE'de motosiklet ve iki otomobilin karıştığı trafik kazasında, ayak parmakları kopan motosiklet sürücüsü Sezer K.(19) ağır yaralandı.

KIRIKKALE'de motosiklet ve iki otomobilin karıştığı trafik kazasında, ayak parmakları kopan motosiklet sürücüsü Sezer K.(19) ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Alparslan Türkeş Bulvarı Vali Konağı önünde meydana geldi. Sezer K. idaresindeki motosiklet, Mustafa A. yönetimindeki 34 KG 717 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet, ardından Dursun O. yönetimindeki 71 ED 941 plakalı otomobile çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Sezer K. ağır yaralandı.Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün ayak parmaklarının koptuğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından 1 saat sonra ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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Otomobilinin içinde darp edilen sürücü çıkıp tamponunu kontrol etti Otomobilinin içinde darp edilen sürücü çıkıp tamponunu kontrol etti
Kaynak: DHA

Alparslan Türkeş Bulvarı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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