İki otomobile çarptı, kendi aracı da arızalanınca yaya kaçtı
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde aracıyla iki otomobile çarparak olay yerinden ayrılan sürücü, kendi aracı da arızalanınca yaya olarak kaçtı.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 07:24 Kaynak: AA
'ın Elbistan
ilçesinde aracıyla iki otomobile çarparak olay yerinden ayrılan sürücü, kendi aracı da arızalanınca yaya olarak kaçtı.
Sürücüsü belirlenemeyen 46 E 7401 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi
Valide Emine Sultan Caddesi'nde Hüseyin Arpacı'nın kullandığı 46 EV 78 plakalı otomobil ile Hüseyin Telli'ye ait park halindeki 46 E 1969 plakalı otomobile çarparak kaçtı.
Yaklaşık 200 metre ilerleyen sürücü, aracı arızalanınca yaya olarak bölgeden uzaklaştı. Polis
ekipleri, kaçan sürücüye yakalamak için çalışma başlattı.
Kazada ters dönen ticari taksiye imece usulü kurtarma!
Feci kazadan sağ kurtulan sürücü yıkıldı! "Bu acıya nasıl dayanırım" diyerek feryat etti
İmamoğlu: Dedemin mezarında gece vakti gizli çekim yapılmış
MEB'den lise son sınıf öğrencilerine devamsızlık affı