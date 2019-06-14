Son Dakika Haberleri: İki otomobile çarptı, kendi aracı da arızalanınca yaya kaçtı
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İki otomobile çarptı, kendi aracı da arızalanınca yaya kaçtı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde aracıyla iki otomobile çarparak olay yerinden ayrılan sürücü, kendi aracı da arızalanınca yaya olarak kaçtı.

İki otomobile çarptı, kendi aracı da arızalanınca yaya kaçtı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde aracıyla iki otomobile çarparak olay yerinden ayrılan sürücü, kendi aracı da arızalanınca yaya olarak kaçtı.
Sürücüsü belirlenemeyen 46 E 7401 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Valide Emine Sultan Caddesi'nde Hüseyin Arpacı'nın kullandığı 46 EV 78 plakalı otomobil ile Hüseyin Telli'ye ait park halindeki 46 E 1969 plakalı otomobile çarparak kaçtı.
Yaklaşık 200 metre ilerleyen sürücü, aracı arızalanınca yaya olarak bölgeden uzaklaştı.
Polis ekipleri, kaçan sürücüye yakalamak için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 07:24 Kaynak: AA
Cumhuriyet Mahallesi, Elbistan, Kahramanmaraş, Güncel
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