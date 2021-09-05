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İki otomobile çarptı, olay yerinden yaya olarak kaçtı - Son Dakika

İki otomobile çarptı, olay yerinden yaya olarak kaçtı

05.09.2021 07:50

İki otomobile çarptı, olay yerinden yaya olarak kaçtı Manisa'da önce park halindeki otomobile ardından önünde seyreden başka bir araca çarpan otomobilin sürücüsü, kaza sonrası olay yerinden yaya olarak kaçtı.

İki otomobile çarptı, olay yerinden yaya olarak kaçtı

MANİSA - Manisa'da önce park halindeki otomobile ardından önünde seyreden başka bir araca çarpan otomobilin sürücüsü, kaza sonrası olay yerinden yaya olarak kaçtı. Kazadan 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Yunusemre ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 45 AGN 188 plakalı Opel marka otomobil, Mimar Sinan Bulvarı üzerinde park halinde bulunan 35 GD 0369 plakalı Volkswagen ile önünde seyreden Feyyaz A. yönetimindeki 10 ADF 497 plakalı Volkswagen marka otomobile çarptı. Kontrolden çıkan 45 AGN 188 ile 10 ADF 497 plakalı otomobiller refüjün korkuluk demirlerine çarparak durabildi. Kazada 10 ADF 497 plakalı otomobilin sürücüsü Feyyaz A. yaralanırken, kazaya sebep olan 45 AGN 188 plakalı otomobilin sürücüsü, hurdaya dönen aracından çıkıp, yaya olarak bölgeden uzaklaştı. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

İki otomobile çarptı, olay yerinden yaya olarak kaçtı
İki otomobile çarptı, olay yerinden yaya olarak kaçtı
İki otomobile çarptı, olay yerinden yaya olarak kaçtı
İki otomobile çarptı, olay yerinden yaya olarak kaçtı
İki otomobile çarptı, olay yerinden yaya olarak kaçtı
İki otomobile çarptı, olay yerinden yaya olarak kaçtı
İki otomobile çarptı, olay yerinden yaya olarak kaçtı
İki otomobile çarptı, olay yerinden yaya olarak kaçtı
İki otomobile çarptı, olay yerinden yaya olarak kaçtı
İki otomobile çarptı, olay yerinden yaya olarak kaçtı

Antalya Diplomasi Forumu, Volkswagen, Manisa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki otomobile çarptı, olay yerinden yaya olarak kaçtı - Son Dakika


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