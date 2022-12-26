İki otomobilin arasına uzanıp arızalanan aracı ayaklarıyla böyle itti - Son Dakika
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İki otomobilin arasına uzanıp arızalanan aracı ayaklarıyla böyle itti

26.12.2022 13:14

İki otomobilin arasına uzanıp arızalanan aracı ayaklarıyla böyle itti Arızalanan aracı hareket ettirme yöntemleri 'pes' dedirtti Antalya'nın Demre ilçesinde, gençlerin arızalanan otomobili ilginç bir o kadar da tehlikeli yöntemle hareket ettirmesi sosyal medyada viral oldu.

İki otomobilin arasına uzanıp arızalanan aracı ayaklarıyla böyle itti

Arızalanan aracı hareket ettirme yöntemleri 'pes' dedirtti

ANTALYA - Antalya'nın Demre ilçesinde, gençlerin arızalanan otomobili ilginç bir o kadar da tehlikeli yöntemle hareket ettirmesi sosyal medyada viral oldu. İki otomobilin arasına uzanan genç, arızalanan aracı ayaklarıyla iterek hareket etmesini sağladı.

Demre ilçesinde çekilen görüntülerde gençler, arızalanan otomobili çekici çağırmak ya da halat yardımıyla çekmek yerine ilginç bir o kadar da tehlikeli yöntemle hareket ettirdi. Gençlerden birisi arızalanan araçla hemen onun arkasına getirilen diğer otomobil arasına uzandı. Ayaklarını arızalanan araca dayayan genç, sırtını dayadığı arkadaki aracın hareket etmesiyle diğer aracın hareket etmesini sağladı.

Görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Kaynak: İHA
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Antalya, Demre, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki otomobilin arasına uzanıp arızalanan aracı ayaklarıyla böyle itti - Son Dakika

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