Son Dakika Haberleri: İki Otomobilin Arasında Kalıp Ölümden Döndü

İki Otomobilin Arasında Kalıp Ölümden Döndü

1 saat önce

Konya'nın Çumra ilçesinde çöp atmak için evden çıkan Arif Demirarslan, buzlanan yolda kontrolden çıkan minibüsün park halindeki bir araca çarpması sonucu iki aracın arasında kalarak ölümden döndü.

İki Otomobilin Arasında Kalıp Ölümden Döndü, System.String[]
Konya'nın Çumra ilçesinde çöp atmak için evden çıkan Arif Demirarslan, buzlanan yolda kontrolden çıkan minibüsün park halindeki bir araca çarpması sonucu iki aracın arasında kalarak ölümden döndü.

Kaza, 10 Ocak günü akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Arif Demirarslan, çöp dökmek için evden çıkarak, evinin karşısında bulunan konteynırlara gitti. Demirarslan, çöpü atıp geri döndüğü sırada, kar yağışı sonrası buzlanan yolda kontrolden çıkan bir minibüs park halindeki otomobile çarptı. Bu sırada iki otomobilin arasında bulunan Arif Demirarslan ölümden döndü. Demirarslan, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, bu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:47 Kaynak: DHA

Bağlar Mahallesi, Çumra, Konya, Güncel
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